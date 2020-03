As medidas propostas têm em conta a natureza patogénica e contagiosa do vírus COVID-19.

Coronavírus. Saiba as únicas situações em que pode andar na via pública

Tendo em conta a evolução do COVID-19 em relação aos países vizinhos e no território nacional, é necessário tomar medidas adicionais para limitar a propagação do vírus na população e proteger as pessoas em risco.



As medidas propostas têm em conta a natureza patogénica e contagiosa do vírus COVID-19. Neste contexto, o respeito das regras de distância nas relações interpessoais é uma das medidas mais eficazes para limitar a propagação do vírus.

Por conseguinte, o Conselho de Ministros tomou as seguintes decisões, até nova ordem e para além das medidas decididas na sua reunião extraordinária de 12 de Março de 2020.

Estas medidas entram em vigor à meia-noite do dia 16 de Março de 2020

1. A pessoas com mais de 65 anos e pessoas vulneráveis é fortemente recomendado ficar em casa e sair apenas quando estritamente necessário



2. Público em geral:



O tráfego nas vias públicas é restrito às seguintes actividades:



- Compra de alimentos, fármacos e bens de primeira necessidade;



-Movimento para as estruturas de saúde;



-Deslocar-se ao local de trabalho para o exercício da actividade profissional ou comercial, assistência e cuidados aos idosos, menores, pessoas dependentes, deficientes ou pessoas particularmente vulneráveis;



- Viagens a instituições financeiras e de seguros em caso de emergência, devido a um caso de força maior ou a uma situação de necessidade;



- Actividades de lazer (caminhadas, jogging, parques infantis), desde que seja respeitada uma distância interpessoal de 2 metros.







