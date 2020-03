Se o cenário de recessão global se confirmar "o choque da economia luxemburguesa será comparável ao choque negativo da crise das dívidas soberanas da zona euro, de 2012/2013" aleta o STATEC.

Coronavírus pode provocar "choque" na economia do Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Se o cenário de recessão global se confirmar "o choque da economia luxemburguesa será comparável ao choque negativo da crise das dívidas soberanas da zona euro, de 2012/2013" aleta o STATEC.

Caso se confirme a hipótese de uma recessão global nos primeiros seis meses deste ano, como prevê a Oxford Economics, deveremos assistir a um cenário de "forte baixa no comércio mundial, quebra no investimento e nos mercados bolsistas e uma grave crise agravada pelo espalhar do novo vírus". O alerta é feito pelo Organismo Estatístico do Luxemburgo (STATEC) numa nota emitida esta segunda-feira. Se este cenário se confirmar "o choque da economia luxemburguesa será comparável ao choque negativo da crise das dívidas soberanas da zona euro, de 2012/2013" alerta o STATEC. Neste caso o crescimento do PIB luxemburguês "deverá cair para 0,7% em 2020 e 1,7% em 2021, um choque amplificado por uma quebra superior a 10% dos indicadores dos mercados bolsistas".

O clima económico já não era dos melhores. "A epidemia do coronavírus surge num contexto conjuntural já dominado por um abrandamento da economia, quase generalizado, à escala mundial", pode ler-se no relatório.

A China não representa, "de forma directa, um dos principais parceiros económicos do Luxemburgo". Mas de "forma indireta, as consequências da epidemia na China podem ser importantes para a economia Grão-Ducal". Por consequência "um abrandamento da economia do Império do Meio terá um impacto no conjunto das economias a que o Luxemburgo está mais exposto". A Alemanha, por exemplo que" é o primeiro parceiro do Luxemburgo, quer nas importações, quer nas exportações", escreve-se no relatório.

Depois "se a produção de um ou mais componentes parar na China, isso pode potencialmente parar a produção de outros produtos industriais" noutras regiões do mundo. O que poderá afetar a produção das empresas luxemburguesas, tal o como o Contacto já tinha revelado.

Outros "sinais negativos são percetíveis nos mercados financeiros com uma baixa acentuada nos indicadores bolsistas desde o fim do mês de fevereiro". Como "o mercado bolsista é determinante para a economia luxemburguesa" o "recuo recente das praças financeiras é um mau augúrio".