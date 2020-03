Há mais 13 casos positivos de Covid-19, nas últimas 24 horas no Luxemburgo. Ontem foi confirmada a primeira vítima mortal do novo coronavírus, no Grão-Ducado, uma mulher doente de 94 anos.

Coronavírus. Número de casos confirmados sobe para 51

Redação Há mais 13 casos positivos de Covid-19, nas últimas 24 horas no Luxemburgo. Ontem foi confirmada a primeira vítima mortal do novo coronavírus, no Grão-Ducado, uma mulher doente de 94 anos.

O número de doentes infetados no país aumentou para 51 este sábado, mais 17 que na sexta-feira, que já tinha registado um aumento de oito casos relativamente a quinta-feira.



Há 93 pessoas em quarentena, adianta o L'Essentiel



A epidemia do novo coronavírus fez também ontem a primeira vítima mortal no país.

Uma mulher doente de 94 anos que se encontrava em estado grave não resistiu à infeção tendo falecido, nesta sexta-feira, anunciou a ministra da Saúde Paulette Lenners.

"Estamos a trabalhar diariamente para conter a situação", disse Paulette Lenert, na conferência de imprensa de hoje, salientando que as pessoas idosas são particularmente vulneráveis à infeção. "Devemos estar vigilantes e manter a distância" para com estas pessoas, disse a ministra Corinne Cahen.



Além das medidas de prevenção anunciadas ontem pelo primeiro-ministro Xavier Bettel e pela ministra da Saúde, as autoridades aconselham todos os residentes a seguirem seriamente os conselhos de higiene e de cuidados pessoais para evitar o contágio pela doença. Sobretudo, adotá-las na população mais idosa.