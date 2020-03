São mais oito novos casos com teste positivo ao Covid-19, desde sábado.

Coronavírus. Número de casos confirmados no Luxemburgo sobe para 59

São mais oito novos casos com teste positivo ao Covid-19, desde sábado.

O número de casos confirmados no Luxemburgo subiu para 59, de sábado para domingo. São mais oito novos casos que ontem.

No sábado, as autoridades de saúde tinham registado mais 13 pessoas com a infeção Covid-19. Em quarentena continuam 93.

Na sexta-feira, o Covid-19 fez uma vítima mortal, um paciente de 94 anos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.