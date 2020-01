Vai ser possível estabelecer um diagnóstico no espaço “de algumas horas”.

Coronavírus. Luxemburgo vai poder diagnosticar eventuais casos

Diana ALVES

O Luxemburgo vai poder diagnosticar eventuais casos de infeções pelo novo coronavírus sem ter de recorrer aos países vizinhos.

Até agora, na presença de um caso suspeito de coronavírus, o Grão-Ducado teria de recorrer a um laboratório em Berlim para fazer o diagnóstico. Mas, de acordo com uma notícia avançada pela RTL, a partir da próxima semana o Laboratório Nacional de Saúde (LNS) deverá dispor dos testes necessários para fazer a análise.

De acordo com o site da televisão luxemburguesa, que cita o médico Vic Arrendt, especialista em doenças infecciosas no Centro Hospitalar do Luxemburgo, será assim possível estabelecer um diagnóstico no espaço “de algumas horas”.

Nesta altura há já mais de sete mil pessoas infetadas pelo novo vírus.

Segundo as últimas informações divulgadas pelas autoridades chinesas, citadas pela imprensa internacional, o coronavírus com epicentro em Wuhan, na China, já fez 169 vítimas mortais.