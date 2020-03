Catarina Guerra esteve retida em casa, na China, e foi obrigada a regressar mais cedo ao Luxemburgo. Com esta "pausa forçada", está sem receber salário e aguarda indicação para regressar ao trabalho, em Xangai.

Coronavírus. Luso-luxemburguesa esteve em quarentena e quer regressar ao trabalho na China

Henrique DE BURGO Catarina Guerra esteve retida em casa, na China, e foi obrigada a regressar mais cedo ao Luxemburgo. Com esta "pausa forçada", está sem receber salário e aguarda indicação para regressar ao trabalho, em Xangai.

Uma luso-luxemburguesa que trabalha na China foi obrigada a regressar ao Grão-Ducado mais cedo do que o previsto, por causa do coronavírus.

Catarina Guerra tem dupla nacionalidade e faz parte dos mais de 100 luxemburgueses que trabalham na China.

Em declarações à Rádio Latina, diz que foi obrigada a interromper o trabalho no departamento de marketing de uma empresa chinesa, em Xangai. Está no Luxemburgo há um mês, sem receber salário e à espera de indicação para regressar ao trabalho.

Catarina Guerra tinha previsto o regresso ao Luxemburgo no dia 28 de fevereiro, para renovar o visto, mas com esta paragem laboral devido ao surto do conronavírus foi obrigada a antecipar a viagem em um mês. Antes do embarque, foi controlada no aeroporto, na China. Fez escala em Paris, onde não foi controlada à chegada, e no Luxemburgo optou pela quarentena.

Questionada sobre como viveu os dias mais críticos na China, Catarina Guerra, conta que esteve retida durante alguns dias num hotel e no seu apartamento e que encontrou ruas e lojas estão vazias.

Quanto à cobertura mediática da evolução do coronavírus na China, Catarina Guerra diz que as notícias chegam sobretudo através da imprensa estrangeira. Já sobre as imagens divulgadas nas redes sociais que alegadamente mostram pessoas a morrer nas ruas, diz que são “exageradas”.

O "Clube [de jornalistas] Correspondentes Estrangeiros da China" divulgou esta segunda-feira no seu relatório anual que o Governo chinês aumentou o assédio sobre jornalistas estrangeiros visando moldar narrativas sobre o país.

De acordo com os últimos dados a nível mundial, o novo coronavírus já infetou mais de 80 mil pessoas em 60 países e provocou a morte a cerca de três mil pessoas.

Recorde-se que o Governo repatriou em fevereiro três cidadãos luxemburgueses da China, todos sem sintomas da doença Covid-19. O único caso positivo no país é de um homem, de 40 anos, residente do Luxemburgo, e que regressou do norte de Itália.

Segundo a ministra da Saúde, o risco de contágio pelo Covid-19 no Luxemburgo é "fraco".