Coronavírus. Liceu Vauban do Luxemburgo pondera fechar 14 dias

Madalena QUEIRÓS Se surgir algum caso de infetado com o Covid-19 no estabelecimento de ensino a escola francesa do Luxemburgo poderá fechar as portas.

O Liceu Francês Vauban poderá vir a fechar as portas 14 dias "caso um estudante ou membro da equipa esteja infetado com Covid - 19", informa-se numa circular enviada, esta tarde, aos pais de alunos que frequentam este estabelecimento de ensino.

A direção da escola diz que se surgir algum caso na escola terá que "cumprir as medidas de contenção recomendadas pelo Ministério da Saúde, deixando de autorizar o acesso às instalações". "Mesmo que o risco desta medida extrema de encerramento do estabelecimento seja baixo, podemos aconselhá-lo a dizer ao seu filho para deixar apenas um mínimo de objetos pessoais dentro do estabelecimento, especialmente nos cacifos", esclarece-se na nota.

Para compensar os alunos, a escola está a pensar "organizar a continuação do ensino à distância", explica a diretora da escola, Anne - Marie Thiebert,

Esta medida está a ser ponderada "a fim de evitar a propagação entre a população em geral e proteger as populações vulneráveis e frágeis".

A direção da escola termina recomendando a consulta do site do Ministério da Saúde e caso haja alguma dúvida contactar a linha especial lançada pelo Governo.