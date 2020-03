Se surgir algum caso de infetado com o Covid-19 num estabelecimento de ensino público luxemburguês será a Inspeção de Saúde que deverá decidir o que fazer.

Coronavírus. Inspecção da Saúde vai decidir caso a caso se as escolas devem fechar no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS

Caso seja detetado algum caso de infetado com o Covid-19 num estabelecimentos de ensino público luxemburguês, será a Inspecção da Saúde que deverá decidir se a escola terá que ser encerrada, ou não. Uma fonte do Ministério da Saúde garantiu ao Contacto que não foi dada qualquer indicação para que as escolas públicas fechem, caso surja algum caso de infetado com a doença.

O executivo luxemburguês garante, ainda, que as escolas privadas têm liberdade para decidir que medidas deverão tomar.

Recorde-se que o Liceu Francês Vauban poderá vir a fechar as portas 14 dias "caso um estudante ou membro da equipa esteja infetado com Covid - 19", informa-se numa circular enviada aos pais de alunos que frequentam este estabelecimento de ensino.

A direção da escola diz que se surgir algum caso na escola terá que "cumprir as medidas de contenção recomendadas pelo Ministério da Saúde, deixando de autorizar o acesso às instalações".

Para compensar os alunos, a escola está a pensar "organizar a continuação do ensino à distância", explica a diretora da escola, Anne - Marie Thiebert,

Esta medida está a ser ponderada "a fim de evitar a propagação entre a população em geral e proteger as populações vulneráveis e frágeis".

A direção da escola termina recomendando a consulta do site do Ministério da Saúde e caso haja alguma dúvida contactar a linha especial lançada pelo Governo.