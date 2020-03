Na segunda-feira à noite, as autoridades haviam identificado cinco casos confirmados de coronavírus

Coronavírus. Governo luxemburguês "recomenda" evitar eventos que reúnam mais de 1000 pessoas

O Ministério da Saúde recomendou que não se organizem, e até se considerem adiar eventos que reúnam mais de mil pessoas em ambientes fechados. O Luxemburgo pretende "tomar medidas adicionais para limitar ainda mais a propagação do coronavírus", anunciou em comunicado.



No documento pode ler-se que "isto não é uma proibição, como em outros países, mas um conselho das autoridades". Estes últimos observam que "as medidas de contenção por si só não são suficientes para conter a propagação do vírus".

No Grão Ducado, foram já vários os eventos cancelados ou adiados nos últimos dias. Entre eles estão o Spingbreak , a Cavalgada Esch , o Postlaf , a Relai pour la vie, assim como vários concertos.



