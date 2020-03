Coronavírus gera onda de solidariedade no Luxemburgo

O mundo do trabalho está a mudar rapidamente com as novas tecnologias, a internet e as redes sociais. Quem melhor para nos falar disso do que Patrick Duarte, administrador e director de vendas da Monster.lu, uma plataforma de recrutamento online, com quem nos cruzámos no Fórum ICT Spring, que teve lugar na terça e na quarta-feira, em Kirchberg.