Entre 26 e 30 e março, o pavilhão da Expo-Sciences não vai abrir as portas. A organização optou por "priorizar a saúde e a segurança de todos partes participantes".

Coronavírus. Feira internacional de Ciências do Luxemburgo cancelada

A propagação do surto mundial que também já chegou ao Grão-Ducado, obrigou a organização da Expo-Sciences Luxemburgo a cancelar o maior evento científico internacional previsto para a última semana de março, nomeadamente entre dias 26 e 30. Num comunicado enviado esta manhã ás redações, a Foundation Jeunes Scientifiques (FJSL) explica que, apesar de considerar o evento "incrivelmente importante", prefere "priorizar a saúde e a segurança de todos os participantes".

Na nota assinada pelo presidente da FJSL, Carlos Hansen, os cientistas reforçam que "o bem-estar de todos é a principal preocupação", numa altura em que escolas e empresas luxemburguesas estão a tomar e a equacionar medidas para controlar os efeitos da epidemia que a Organização Mundial de Saúde considera uma "ameaça internacional".

De qualquer forma, mantém-se "intacto" o concurso Jonk Fuerscher, que distingue anualmente as melhores investigações científicas do Luxemburgo. Realiza-se entre entre 28 e 29 de março no Forum Campus Geesseknäppchen.