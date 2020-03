Coronavírus faz segunda morte no Luxemburgo. Há 203 infetados

Covid-19. Paula e outros heróis improváveis da quarentena

Habitualmente ignorados e mal pagos, os funcionários dos supermercados colocam-se na primeira linha do risco de contágio para que o resto dos cidadãos possam comer. Viagem ao Primavera, o decano dos mercados portugueses no Luxemburgo, para ouvir Paula, São, Xana, Nélia e Irene, heroínas do nosso tempo.