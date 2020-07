O List garantiu, esta terça-feira, que quase todas as águas residuais do país mostram vestígios de coronavírus. Há um aumento acentuado a sul do grão-ducado.

Coronavírus está concentrado nas águas do sul do Luxemburgo

O List garantiu, esta terça-feira, que quase todas as águas residuais do país mostram vestígios de coronavírus. Há um aumento acentuado a sul do grão-ducado.

O Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST), criador do estudo Coronastep atesta através da análise de águas residuais que o genoma SARS-CoV-2 (o coronavírus) continua a progredir no Luxemburgo.

Segundo a nova atualização do Coronastep, divulgada esta terça-feira e realizada a 14 de julho, o SARS-CoV-2 encontra-se "em quase todos os locais". À excepção das amostras de Troisvierges, na ponta norte do país, todos os componentes retirados das estações de tratamento de águas residuais de Bettembourg a Schifflange, via Beggen, estavam contaminados.

Nas estações de Bettembourg e Pétange, a sul, o aumento da concentração "quase triplicou" desde junho. Esses são agora os dois lugares mais afetados do país. Por outro lado, em Hesperange e no norte do país a "concentração é mais baixa e mais estável ao longo do tempo".

Estudo. Novo coronavírus já circulava no Luxemburgo desde fevereiro O objetivo deste estudo é documentar o aparecimento ou o reaparecimento do vírus no Luxemburgo o mais cedo possível.

Em fevereiro, já tinham sido detetados vestígios do SARS-CoV-2 antes de serem analisadas as primeiras amostras humanas.

Durante a vaga de contaminação no Luxemburgo, de meados de março até hoje, as curvas de concentração do vírus nas águas residuais apresentaram uma correlação estreita com a curva de casos positivos de covid-19.



O LIST reconhece que seu método "precisa ser mais refinado" mas, ainda assim, garante que esta correlação existe. Enfatiza ainda que o método de controlo da água é "um sistema eficaz de pré-alerta do ressurgimento do vírus na população2.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.