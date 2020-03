O principal comprador da fábrica de Contern continua a ser a China. Numa altura em que muitas empresas começam a sentir os impactos negativos do coronavírus, a marca norte-americana assiste a um aumento da procura dos fatos de proteção.

Coronavírus dispara vendas dos fatos "made in Luxemburgo"

Nunca as rotativas da norte-americana Dupont de Nemours trabalharam tanto. O surto do novo coronavírus, SARS-CoV-2, está a esgotar máscaras e gel desinfetante por todo o mundo e o aumento da procura também se sente nos fatos combinados "made in Luxemburgo".

A garantia foi dada pelo CEO da empresa ao L'Essentiel. Representante do maior fabricante mundial destes fatos, Albrecht Gerland diz que, apesar da China continuar a liderar as encomendas, a chegada do surto à Europa também teve impacto positivo no número de pedidos que chegam aos armazéns de Contern.

Sintético, fino e bastante leve, o tecido tem seguido em rolos gigantescos para a Ásia. Por ano, a empresa fabrica o equivalente a 200 milhões de fatos.

Recomendados, essencialmente, para o pessoal médico que está em contacto com infetados ou potenciais infetados, os fatos começam cada vez mais a ser usados por elementos de segurança, em todo o mundo.