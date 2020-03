A medida entra vigor a partir da tarde desta quarta-feira. O centro de Schrassig vai proporcionar visitas virtuais.

Coronavírus. Centros penitenciários do Luxemburgo suspendem visitas

Estão suspensas todas as visitas aos centros penitenciários do Luxemburgo.

A medida entra vigor a partir da tarde desta quarta-feira, até ordem em contrário.

O objetivo é evitar que haja infeções por Covid-19 nas prisões.

O centro penitenciário de Schrassig vai proporcionar visitas virtuais. Os reclusos podem assim manter contacto via Skype com familiares.

No centro penitenciário de Givenich, que funciona em regime semi-aberto, foram suspensas todas as saídas. Neste centro os reclusos têm por norma direito a utilizar telemóveis. Caso contrário podem sempre manter contacto com a família através das cabines telefónicas disponíveis no centro.

Como medida de precaução, os novos reclusos são automaticamente colocados em quarentena.

