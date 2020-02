As ligações aéreas entre o Grão-Ducado e a cidade italiana de Milão estão a decorrer dentro da normalidade.

Coronavírus. Aeroporto do Luxemburgo mantém ligações com Itália

De acordo com a empresa que gere o aeroporto luxemburguês, os passageiros que aterraram esta segunda-feira no Findel provenientes daquela região foram autorizados a deixar o aeroporto sem terem de ser submetidos a qualquer medida suplementar de segurança.

Segundo a imprensa internacional, os casos de infeções pelo novo coronavírus detetados no norte de Itália são mais de 130, sobretudo na Lombardia. O país registou hoje a quarta morte devido ao Covid-19. Entretanto a Direção-Geral de Saúde (DGS) portuguesa confirmou que o português internado no hospital de São João, no Porto, não está infetado.

Note-se que o Findel tem ligações com vários aeroportos do norte de Itália. É o caso de Milão-Bérgamo, Milão-Malpensa e Milão-Linate. Segundo o site do aeroporto, há oito voos (ida e volta) à segunda-feira com destino ao norte de Itália, operados por Ryanair, Easyjet, Luxair e Alitalia. Neste momento, segundo o site, não há indicação de cancelamentos ou atrasos.