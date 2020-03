Os interessados podem encontrar na plataforma uma lista de cerca de 70 bens alimentares, como massa, arroz, café, alguns artigos de higiene, queijo ou ainda fruta.

Corona.letzsop.lu. Mil encomendas em cinco dias

Susy MARTINS Os interessados podem encontrar na plataforma uma lista de cerca de 70 bens alimentares, como massa, arroz, café, alguns artigos de higiene, queijo ou ainda fruta.

Em apenas cinco dias, mil pessoas utilizaram o site corona.letzshop.lu. A plataforma, lançada há cerca de uma semana, permite às pessoas em situação vulnerável comprar bens essenciais através do site ou por telefone, evitando assim sem sair de casa.

Segundo o ministro das Classes Médias, Lex Delles, leite, massa e atum têm sido os produtos mais encomendados.

O ministro frisa ainda que o sucesso da plataforma demonstra que foi importante oferecer este tipo de serviço aos grupos considerados vulneráveis.

A iniciativa destina-se às pessoas que correm mais riscos no caso de contraírem o novo coronavírus. Pessoas com mais de 65 anos, com diabetes, doenças cardiovasculares ou respiratórias ou ainda pessoas com o sistema imunitário fragilizado devido a uma doença.

As encomendas podem ser feitas no site corona.letzshop.lu ou através do número de telefone 8002 9292.

