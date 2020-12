O júri selecionou também um ‘top 5’ das palavras mais usadas este ano, todas relacionadas com a pandemia.

“Corona” é a palavra do Ano 2020 no Luxemburgo

A palavra “corona” é a palavra do Ano 2020 no Luxemburgo. Uma decisão tomada pelo júri e anunciada esta segunda-feira. Em segundo lugar surge a hashtag #bleiftdoheem (Fique em casa, em português) muito utilizada durante o primeiro confinamento para apelar as pessoas a não sair de casa.

A fechar o pódio surge a expressão “Heibleifskärche” que foi muito utilizada no verão para se anunciar nas redes sociais que as férias eram gozadas ‘cá dentro’, no Luxemburgo, e não no estrangeiro.

Foi a primeira vez que o Centro para a Língua Luxemburguesa (Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch (ZLS), na designação original), em colaboração com a RTL e a rádio 100,7 lançou este tipo de iniciativa. Para chegar à palavra vencedora, o organismo lançou um apelo a propostas junto da população. Depois foram escolhidas 15 palavras e foi o júri que selecionou o ‘top 5’.

‘Top 5’ que está inteiramente relacionado com a pandemia de covid-19, já que é concluído com as palavras: confinamento e gestos barreira.

1. Corona

2. # bleiftdoheem

3. Heibleifskärchen

4. Lockdown / Confinement

5. Geste-barrièren



