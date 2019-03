A ministra está disposta a aumentar o orçamento atribuído ao Conselho Nacional para Estrangeiros, mas para isso impõe uma reestruturação deste órgão consultivo do Governo.

Corinne Cahen quer reestruturar o Conselho Nacional para Estrangeiros

Susy TEIXEIRA MARTINS

A ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen considera necessária uma restruturação do Conselho Nacional para Estrangeiros (CNE).



A afirmação foi feita ontem em sede de comissão parlamentar, no âmbito do debate sobre o projeto de Orçamento do Estado (OE) para 2019.



Tanto a ministra como os deputados defendem que é necessário melhorar o funcionamento do CNE.



Corinne Cahen sublinhou que até está disposta a aumentar o orçamento atribuído àquele órgão de consulta do Governo em matéria de políticas de imigração, mas impõe a tal reestruturação, como condição essencial.



O OE para 2019 concede 15.000 euros anuais ao CNE, uma verba considerada “ridícula” pela Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI).



