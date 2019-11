Os partidos da oposição criticam a governante por ter usado o seu email profissional para defender um negócio de família, concretamente uma sapataria, face às obras gigantescas do elétrico, na gare da capital. Corinne Cahen, líder do Partido Democrático (DP), também é suspeita de ter arrendado um apartamento na plataforma Airbnb.

Corinne Cahen quer intervenção do comité de ética sobre negócios de família

Na verdade, os partidos da oposição já tinham pedido a intervenção do comité de ética mas o líder do governo Xavier Bettel nada fez por considerar “não haver conflitos de interesses”. Bettel considerou, na semana passada, que aquela interferência não viola o código deontológico dos membros do governo.

Corinne Cahen defende, na carta enviada ao primeiro-ministro, que um parecer daquela entidade vai esclarecer e, sobretudo, acabar com a polémica.

O caso é político-partidário, na perspetiva da ministra, que exige o fim dos ataques pessoais que até acusa de causarem prejuízo “à cultura política do país”.

Na origem das acusações de conflito de interesse contra a governante está um email que Corinne Cahen enviou, em abril, à União dos Comerciantes da cidade do Luxemburgo (UCVL), no qual se queixava da “situação complicada em que se encontrava a sapataria familiar, por causa dos trabalhos de construção da linha do elétrico”.

O outro caso foi revelado este fim de semana pela RTL. A ministra da Família terá colocado um apartamento na plataforma Airbnb, a 80 euros por dia. A confirmar-se, esta situação configura uma violação ao código deontológico dos governantes.

Na missiva endereçada ao primeiro-ministro, Corinne Cahen sublinha ainda que “todos os cidadãos devem poder exercer uma atividade política, independentemente da sua profissão de origem”. “Cada um deve poder voltar à sua profissão de origem ou à sua empresa, após a passagem pela vida política”, acrescenta a ministra.