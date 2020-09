Cora Foetz evacuado depois de alerta de fogo

Problema com exaustor de um restaurante do espaço comercial provocou nuvens de fumo e obrigou à retirada dos clientes.

Os clientes do Cora Foetz não ganharam para o susto, este sábado, depois de o hipermercado ter sido evacuado na sequência de um alerta de incêndio.

Na origem do incidente terá estado um problema com um exaustor de um restaurante do espaço que provocou nuvens de fumo no interior do complexo comercial, obrigando à retirada dos clientes, como procedimento de segurança.

Segundo o ITLF, os bombeiros e polícia foram chamados ao local, mas não houve feridos nem vítimas a lamentar.









