Convites para a 'fase 6' de vacinação começam a ser enviados até ao final da semana

Os primeiros convites às pessoas abrangidas pela 'fase 6' da campanha de vacinação vão começar a ser enviados até ao final desta semana. O anúncio foi feito esta tarde, em comunicado, pelos ministérios de Estado e da Saúde.

A sexta e última fase inclui a população residente entre os 16 e os 54 anos, sendo que os mais velhos serão os primeiros a receber os convites. A convocatória do Ministério da Saúde será enviada por correio, com indicação detalhada do procedimento para marcação num dos centros de vacinação à escolha.

Até esta segunda-feira, foram administradas 178.800 doses de vacinas no Grão-Ducado. De momento há quatro vacinas a ser administradas no país: Moderna, Pfizer/BioNTeh, AstraZeneca e Janssen, sendo que não é possível escolher a marca da vacina. A única exceção é para os residentes que tenham entre 30 e 54 anos e se queiram inscrever numa lista para tomar a AstraZeneca. A inscrição voluntária poder ser feita através do portal MyGuichet.lu.

Com a entrada na última fase da vacinação no país, o Executivo traçou ainda um outro objetivo: o de convocar todos os residentes antes das férias do verão para serem inoculados contra a covid-19.

