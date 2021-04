Se tem entre 55 e 64 anos ou menos de 55 mas está exposto a um risco acrescido de contrair covid-19 esta notícia é para si.

Convites para a fase 5 começam a ser enviados esta semana

Catarina OSÓRIO Se tem entre 55 e 64 anos ou menos de 55 mas está exposto a um risco acrescido de contrair covid-19 esta notícia é para si.

As autoridades de saúde luxemburguesas vão começar a enviar esta semana os primeiros convites para a fase 5 do programa de vacinação contra a covid-19. Esta fase inclui pessoas entre os 55 e os 64 anos. Numa primeira fase vão ser enviadas convocatórias para os mais velhos dentro desta faixa etária e seguem-se depois as outras onde também se incluem residentes com menos de 55 anos mas "expostos a um risco acrescido" de contrair a doença, refere esta quarta o Executivo em comunicado.

Entre estes fatores incluem-se gravidez, diabetes, tensão arterial elevada ou obesidade. Como habitualmente as convocatórias serão enviadas por correio com instruções detalhadas sobre como fazer a marcação num dos centros de vacinação. O local da toma pode ser escolhido pelos pacientes.

Já as pessoas com menos de 55 anos de idade mas com os fatores de risco mencionados acima poderão também inscrever-se para esta fase através do médico de clínica geral ou médico especialista a partir de 8 de abril e receberão posteriormente um convite por correio, acrescenta o Ministério da Saúde.



Segunda oportunidade para pessoas da fase 3 que não foram vacinadas

Os residentes que foram convidados para a fase 3 (entre os 70 e 74 anos de idade) e que não tomaram a vacina terão uma segunda oportunidade para o fazer pós o final da fase 4, prestes a terminar. Os interessados podem inscrever-se entre 12 e 18 de abril numa lista de espera criada para o efeito no portal MyGuichet.lu e ligar para o número de apoio à marcação: (+352) 247-65533, esclarece ainda a informação divulgada pelo Executivo.

O Luxemburgo dispõe atualmente de cinco centros de vacinação, abertos de segunda a sábado, das 7h às 19h. Dois localizados na capital, e um em Esch-sur-Alzette, um em Ettelbruck e um outro em Mondorf-les-Bains. Um quinto vai abrir em Sandweiler a partir de 12 de abril. Todos os residentes dispõem ainda de uma linha direta para assistência personalizada à marcação da toma da vacina contra a covid-19: (+352) 247-65533.

Vacina Janssen deverá chegar ao Grão-Ducado na próxima semana Toma única é uma das vantagens do fármaco da Johnson & Johnson em relação às outras três vacinas já administradas no país.

O plano de vacinação contra a covid-19 conta com seis fases no total e arrancou em dezembro passado. Esta semana o país ultrapassou a barreira das 100 mil doses administradas das três vacinas disponíveis: Moderna, AstraZeneca e Pfizer/BioNTech. Na próxima semana deverá juntar-se uma quarta, a Janssen, da farmacêutica americana Johnson & Johnson.

Desde 2 de abril que o Luxemburgo possui um certificado de vacinação. O documento tem como objetivo comprovar a toma da vacina no âmbito da campanha de vacinação organizada pelo Governo e pode ser descarregado online através do portal MyGuichet.lu.



