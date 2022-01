Trabalhadores passaram a ter direito a um dia adicional de férias anuais, aos prémios de casamento, de nascimento e de reforma.

Convenção coletiva. Trabalhadores da 'DSV Air and Sea' com melhores regalias

Henrique DE BURGO Trabalhadores passaram a ter direito a um dia adicional de férias anuais, aos prémios de casamento, de nascimento e de reforma.

O sindicato OGBL, a delegação de trabalhadores e a direção da empresa 'DSV Air and Sea Luxembourg' assinaram uma nova convenção coletiva de trabalho. A duração do contrato é válida entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2023, e envolve os 75 funcionários que trabalham no Cargo Center do aeroporto do Findel.

A empresa comprou a transportadora aérea Panalpina em agosto de 2019 e transferiu o atual contrato coletivo de trabalho. Durante as negociações, iniciadas em abril de 2021, os parceiros sociais acordaram manter os benefícios existentes, como o 13º mês ou dias de licença por antiguidade.

No entanto, houve também algumas mudanças. Segundo o sindicato OGBL, os trabalhadores passaram a ter direito a um dia adicional de férias anuais, aos prémios de casamento, de nascimento e de reforma. Além disso, a direção da empresa pagou um bónus de 500 euros aos funcionários no final de 2021.



