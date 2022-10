A inspeção anual aos faróis e pneus arranca a 17 de outubro e prolonga-se por um mês, até 18 de novembro, nas estradas luxemburguesas.

Segurança Rodoviária

Controlo de pneus e faróis arranca a 17 de outubro. Saiba o valor das multas

Susy MARTINS A inspeção anual aos faróis e pneus arranca a 17 de outubro e prolonga-se por um mês, até 18 de novembro, nas estradas luxemburguesas.

Os automobilistas podem efetuar o controlo numa garagem, numa das estações de controlo técnico ou ainda no Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL). Há multas previstas para ambos os casos.

No final da inspeção, caso o carro não apresente problemas, é emitido um certificado de conformidade. Relativamente aos pneus, será controlado, nomeadamente o perfil e o estado geral de desgaste.

No que toca aos faróis, a Segurança Rodoviária sublinha que a inspeção se foca no funcionamento das lâmpadas e no estado dos refletores. Os condutores devem também garantir a boa funcionalidade dos limpa-vidros e do líquido anticongelante.

O valor das multas

Durante a campanha de prevenção da Segurança Rodoviária, a polícia irá multar todos os condutores cujos pneus não estiverem conforme à lei.



No Luxemburgo é obrigatório ter pneus de inverno, quando as condições climáticas forem invernais (neve, gelo). Se tal não acontecer, o condutor arrisca-se a uma multa de 74 euros e a uma possível imobilização do veículo.

A lei estabelece ainda que a profundidade mínima dos pneus deve ser de 1,6 mm. Caso não aconteça, a penalização é de 145 euros e 2 pontos retirados da carta de condução. Embora o regulamento imponha pelo menos 1,6 mm, recomenda-se ranhuras de 4 mm para uma melhor aderência à estrada.

No caso dos faróis que não estão em conformidade, a polícia grã-ducal fará uma advertência verbal durante o período da campanha e dá cinco dias ao infrator para regularizar a situação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.