Contratada empresa de segurança privada para vigiar a gare

Diana ALVES

A autarquia da cidade do Luxemburgo contratou uma empresa de segurança privada para “lutar contra o sentimento de insegurança urbana e reforçar a tranquilidade pública”.

A comuna da capital garante que a empresa “vai trabalhar em concertação com a polícia”, sublinhando que não se trata aqui de “substituir a ação das forças de segurança”.

O bairro da gare deverá contar com duas equipas compostas por dois agentes e um cão, ao passo que para a zona do centro da capital será destacada uma equipa composta também por dois agentes e um cão.

A autarquia da cidade do Luxemburgo anunciou também um reforço da ação social no seu território, em colaboração com a associação Inter-Actions. Trata-se de um serviço de prevenção e mediação chamado “À vos côtés” (“Ao seu lado”, em português), que arranca a 15 de dezembro.



