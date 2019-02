Um dos mitos lusitanos mais perenes é o de achar que a saudade não tem equivalente noutras línguas. Outro, o de a elevar a um dos mais nobres sentimentos.

Contra a saudade, marchar, marchar

Paula TELO ALVES Um dos mitos lusitanos mais perenes é o de achar que a saudade não tem equivalente noutras línguas. Outro, o de a elevar a um dos mais nobres sentimentos.

O escritor checo Milan Kundera abre o romance “A ignorância” com uma extensa lista de sinónimos da palavra que dá nome a esse sentimento a que os gregos chamaram nostalgia. “O regresso, em grego, diz-se nostos. Algos significa sofrimento. A nostalgia é pois o sofrimento causado pelo desejo insatisfeito de regressar. Para esta noção fundamental, a maioria dos europeus pode utilizar uma palavra de origem grega (nostalgie, nostalgia), e depois outras palavras que têm raízes na língua nacional: añoranza, dizem os espanhóis; saudade, dizem os portugueses.” Kundera admite que cada uma das variantes tem “uma nuance semântica distinta”, e se algumas se limitam à noção de espaço – “a tristeza causada pela impossibilidade do regresso ao país” –, outras, como o alemão ’Sehnsucht’, podem exprimir, tal como a saudade, “o desejo do que está ausente”, “do passado, da infância perdida, do primeiro amor”. Há, por isso, tanto na nostalgia como na saudade, um sentimento de dor pela perda de um espaço (um país, uma aldeia) ou de um tempo (a infância, a juventude). Saudades do futuro é coisa que só ocorreu a Teixeira de Pascoaes, e entre nós não parece ter pegado.

A saudade (do latim solitatem, solidão), na raiz, tinha aliás um escopo mais restrito que a palavra equivalente em grego. Ulisses, o herói da Odisseia, “a epopeia fundadora da nostalgia”, como lhe chama Kundera, raramente está sozinho durante a década que dura a guerra de Tróia e nos dez anos seguintes que leva a tentar voltar. Passa sete anos com Calipso, mas prefere o regresso a Ítaca e aos braços de Penélope do que permanecer no estrangeiro como um deus.

O herói de Homero deu aliás nome à chamada síndroma de Ulisses, uma perturbação do foro depressivo que afetaria alguns emigrantes. “O langor, como a saudade, é uma paixão: aquele que emigrou está ocupado apaixonadamente a sofrer de languidez”, diz o filósofo francês Vladimir Jankélévitch.



Em "A ignorância", Kundera imaginou uma emigrante que é o oposto de Ulisses: Irena, exilada em França há vinte anos, não quer regressar a Praga, mas sente-se forçada a isso pela pressão social em torno do eterno mito do retorno. A equação é simples, e ainda hoje atormenta emigrantes por todo o mundo: deixar a pátria seria uma traição que só o regresso pode sanar, tal como na Odisseia. Irena não sofre de nostalgia, dessa ânsia do regresso, sofre sim no regresso à República Checa, com a incomunicabilidade de dois mundos: a sua experiência no exílio e a vida dos que deixou para trás. Também para Jankélévitch, filho de judeus russos, não há resto zero nesta equação em que o regresso anularia a saudade. Em “O irreversível e a nostalgia”, Jankélévitch imagina um 25° canto da Odisseia, em que Ulisses, regressado a Ítaca, vê a desilusão substituir a nostalgia. “O viajante regressa ao ponto de partida, mas envelheceu entretanto! Se se tratasse apenas de uma viagem no espaço, Ulisses não ficaria desiludido; o irremediável, não é que o exilado tenha deixado a sua terra natal: o irremediável é que o exilado tenha deixado esta terra natal há 20 anos. O exilado queria reencontrar não apenas o lugar natal, mas o jovem que ele próprio era quando em tempos aí vivia. Ulisses é agora outro Ulisses que reencontra outra Penélope”.

O filósofo francês não é o único a apontar a inevitabilidade da desilusão de Ulisses – e, com ele, a de todos os exilados que sonham com o regresso a casa – quando atinge o destino que lhe serviu de bússola durante vinte anos. O poeta inglês Alfred Tennyson imaginou um Ulisses arrependido do regresso, amargurado com a vida doméstica, que sonha apenas em partir de novo à aventura. Mas talvez o mais bonito e desejável desfecho para o herói grego seja o imaginado pelo poeta Konstantinos Kaváfis, também ele grego, 2.700 anos depois de a Odisseia ter sido escrita. “Quando abalares, de ida para Ítaca / Faz votos por que seja longa a viagem”, diz o seu mais famoso poema, “Ítaca”. Perder a viagem em saudades, num constante olhar para trás, é perder a viagem e, com ela, a própria vida.

* Com agradecimentos à escritora e jornalista Corina Ciocarlie, que organizou recentemente uma discussão sobre a “Odisseia” e as leituras que dela fazem vários autores contemporâneos, nos encontros Les Jeudis d’Alinéa.