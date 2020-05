Valentina Fonseca, de 9 anos, desapareceu de casa do seu pai na noite de quinta-feira. Não se sabe como. A polícia e populares estão a percorrer a zona, mas não há pistas.

Luxemburgo 3

Continuam as buscas pela menina desaparecida em Peniche há dois dias

Paula SANTOS FERREIRA Valentina Fonseca, de 9 anos, desapareceu de casa do seu pai na noite de quinta-feira. Não se sabe como. A polícia e populares estão a percorrer a zona, mas não há pistas.

Valentina Fonseca, a criança desaparecida desde quinta-feira no concelho de Peniche continua por encontrar, devendo as buscas continuar durante a noite, disse à Lusa fonte da GNR.

A menina, de 9 anos, está desaparecida desde a manhã de quinta-feira e é desde então procurada, sem que tenha até agora sido encontrada qualquer pista.

A mãe de Valentina Fonseca está desesperada. " Mais um dia a acabar mais horas que parecem não ter fim... Meu amor, meu anjo, minha vida onde estás tu?", escreve hoje Sónia Fonseca na sua página do facebook onde colocou várias imagens da filha.

A menina estava em casa do pai, a passar uns dias, pois os pais estão separados. Segundo o Observador o pai terá sido a última pessoa a vê-la quando a foi aconchegar à cama, pela 01h00 da manhã de quinta-feira. Valentina terá desaparecido entre essa hora e as 08h00, quando o pai e a madrasta deram por falta dela.

Os pais já foram ouvidos por inspetores da PJ e ainda de acordo com o Observador, contaram que no ano passado, a filha já tinha fugido uma vez de casa para ir ter com a mãe. Foi encontrada por um polícia que estranhou ela estar sozinha e a levou aos pais.

Fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR disse à Lusa que a previsão era que as buscas terminariam ao final do dia mas acrescentou que “provavelmente vão continuar durante a noite”, sem uma hora para terminarem.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. LUSA LUSA LUSA

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil participam nas buscas, ao final de dia de hoje, 70 operacionais, com 25 viaturas.

A Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar o caso, já disse que em 2018 a criança tinha desaparecido de uma outra casa onde a família residia no concelho, tendo sido depois encontrada pelas forças policiais.

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.