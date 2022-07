O bom tempo está a marcar o fim-de-semana no Luxemburgo. Aproveite pois as temperaturas vão começar a descer segunda-feira.

Continua o calor. Domingo as máximas atingem 27 graus

Com sol e calor apetece sair de casa, passear pelos parques, procurar uma esplanada, ou ir a banhos. Este sábado, o Lago Haute-Sûre foi uma das escolhas com os parques de estacionamento a ficarem lotados antes da hora de almoço.

Durante a noite deste sábado, as temperaturas máximas vão rondar os 24 graus celsius, um convite também a uma caminhada mais pela fresca.

Para amanhã, as previsões do Meteolux apontam para mais um dia de calor com os termómetros a marcarem 27 graus de temperatura máxima, a mesma deste sábado.

A partir de segunda-feira o tempo vai refrescar, sendo esperados 25 graus para este primeiro dia de trabalho semanal, menos um grau para terça-feira. Nos dois dias seguintes as previsões só dão 21 graus de máximas, e as mínimas a ficarem-se entre os 11 e 13 graus.

No entanto não há previsão de chuvas para a próxima semana.





