Continua a polémica à volta do tabaco nas esplanadas dos restaurantes

Proibir ou continuar a permitir o fumo do tabaco nas esplanadas dos restaurantes? Mantém-se a controvérsia sobre a questão.

Só no ano passado foram lançadas duas petições sobre o assunto que ultrapassaram as 4 500 assinaturas necessárias para suscitar debates públicos no Parlamento.

Os dois debates estão agendados para o dia 30 de janeiro, às 09:00: um sobre a proibição de fumar nas esplanadas e o outro sobre a repetiva permissão.

O peticionário anti-tabaco diz que quer “proteger os não-fumadores do tabagismo passivo”. Em contrapartida, a autora da petição que se opõe à proibição sublinha que “é preciso proteger a atividade da hotelaria e restauração e limitar a discriminação contra os fumadores”.

Ainda sobre a agenda parlamentar, está marcado um terceiro debate público para 6 de fevereiro, também às 09:00, desta feita sobre a limitação do uso excessivo de embalagens de plástico, sobretudo nas grandes superfícies comerciais.

Neste caso, o peticionário sublinha que “está convencido que uma lei única se traduzirá num respeito acrescido pelo meio-ambiente”.



Susy Martins