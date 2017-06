Contestação ao projeto de lei sobre vigilância dos trabalhadores sobe de tom

O plano do Governo para simplificar os procedimentos de proteção de dados e de vigilância está a gerar cada vez mais polémica. Isto porque as empresas vão poder vigiar os seus trabalhadores com mais facilidade.



O projeto-de-lei do Executivo de Xavier Bettel pretende simplificar os procedimentos de vigilância, e a medida terá impacto nas empresas e nos seus trabalhadores. É precisamente este efeito o mais contestado, por se considerar que coloca em causa a esfera privada dos trabalhadores.

Atualmente, para colocar os seus trabalhadores sob vigilância, as empresas têm de pedir uma autorização prévia à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), que depois decide a favor ou contra.



Porém, o plano é que esta obrigação deixe de ser necessária. De acordo com o projeto de lei – que ainda está em discussão na comissão da especialidade (Transportes e Comunicação) no Parlamento – basta que as empresas façam uma notificação à comissão de dados.

Esta alteração na lei está a gerar polémica e na semana passada a forma de contestação subiu de tom, com uma manifestação da OGB-L em frente ao Parlamento. E a central sindical diz estar preparada para continuar as ações de contestação. Por sua vez, a CNPD aprova as alterações apresentadas no projeto de lei.

O que diz a lei atual

Um empregador que queira vigiar o local de trabalho dos seus empregados já o pode fazer, mas apenas sob determinadas condições previstas no Código do Trabalho. A lei estabelece que a vigilância só é possível para garantir a segurança e saúde do trabalhador e para assegurar as necessidades de proteção dos bens da empresa.



Outra das condições tem a ver com o controlo do processo de produção (maquinaria); e com o controlo temporário da produção e do salário dos empregados, se esta for a única forma de calcular o valor exato. Além disso está prevista uma quinta condição, que se refere à organização do trabalho com horários móveis.

Projeto de lei polémico

Mas para a OGB-L, extinguir a obrigação de pedir autorização à CNPD pode levar a abusos por parte das empresas e colocar em causa a esfera privada dos trabalhadores.

Nico Clement, do comité executivo da central sindical, esteve na semana passada em frente ao Parlamento. Em declarações ao Contacto, Clement considera que o Governo quer “mudar uma das regras mais cruciais” da proteção de dados e direitos dos trabalhadores. “A CNPD tem de ter meios suficientes” para desempenhar as suas funções, defendeu.



O responsável disse que reuniu no ano passado com o Executivo de Bettel – que como ministro da Comunicação e Médias tutela este projeto de lei –, mas as preocupações do sindicato não foram tidas em conta no documento que está em discussão.



A OGB-L já pediu outra audição com o Governo, que mostrou abertura para receber a central, mas não há ainda uma data concreta para a reunião. Clement prometeu ainda não desistir e assegurou que as ações simbólicas vão continuar. “O objetivo é alertar e informar as pessoas, que podem ainda não estar suficientemente avisadas sobre estas alterações”.

O deputado do dei Lénk David Wagner, que também participou na manifestação da semana passada, disse ter “uma posição semelhante à da OGB-L”. “O Governo constatou, há já algum tempo, que há falta de pessoal na Comissão Nacional de Proteção de Dados”, explicou. Ora, “o problema não é novo e o que está a ser feito é o contrário do que deveria: se não há funcionários suficientes, contratem-se mais trabalhadores”. “A solução não passa por resolver o problema desta forma”.

Por seu lado, a CNPD vê as alterações com bons olhos. Segundo o projeto de lei, um dos objetivos das mudanças é reduzir o “efeito de obstrução que resulta do elevado número de dossiers a tratar pela comissão”, para que esta possa “concentrar-se melhor no seu papel de sensibilização e elaborar as diretrizes previstas nas regras europeias”.



No parecer sobre as alterações, a CNPD afirma que a atividade é sobretudo a de tratamento dos pedidos de autorização no âmbito da vigilância. Anualmente, estes dossiers representam entre 85% a 90% dos assuntos tratados. O argumento da CNPD é que, com esta simplificação, terá mais tempo para inspecionar as empresas.

Paula Cravina de Sousa

