Esta é a última semana em que os transportes públicos são a pagar.

Contagem decrescente para transportes públicos gratuitos

Susy MARTINS Esta é a última semana em que os transportes públicos são a pagar.

A partir de domingo, dia 1 de março, os transportes públicos passam a ser gratuitos para todos, no Luxemburgo.

A notícia surgiu em 2018, aquando da apresentação do programa governamental do atual Governo. Uma decisão que levou o Grão-Ducado a ser falado por todo o mundo. Em grande destaque esteve o facto de o Luxemburgo ser o primeiro país do mundo com uma rede de transportes públicos completamente gratuita.

Autocarros, comboios e elétricos vão passar a ser completamente gratuitos a partir de domingo. Uma estreia a nível mundial, numa altura em que se fala cada vez mais na contenção de emissões poluentes.

Apesar do mediatismo lá fora, por cá a medida não foi assim tão consensual. A Rádio Latina falou com o Movimento Ecológico, por exemplo, que considera que os problemas do Luxemburgo em termos de mobilidade nada têm a ver com o preço dos transportes, mas sim com a qualidade. Já o sindicato LCGB diz que nada será gratuito, já que serão os contribuintes a financiar a medida.

Note-se, no entanto, que a primeira classe continuará a ser paga na íntegra, custando 660 euros por ano (75 por mês), mesmo após 1 de março de 2020.