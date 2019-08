Os preparativos para a Schueberfouer 2019 já começaram.

Contagem decrescente para a abertura da Schueberfouer

Manuela PEREIRA Os preparativos para a Schueberfouer 2019 já começaram.

Parte dos quatro hectares do parque de estacionamento do Glacis, no bairro de Limpertsberg, na cidade do Luxemburgo, já está ocupado por alguns feirantes para a instalação do seu material.

A maior feira popular da Grande Região vai ter este ano uma atração à altura: a maior montanha russa transportável do mundo.

A Alpina Bahn promete ser uma das principais atrações da Schueberfouer. Na verdade, esta montanha russa não passará despercebida. Como provam estes números: pesa cerca de 600 toneladas, tem 32 metros de altura e pode chegar a uma velocidade de 80 km/hora.

A montanha russa é apenas uma das seis novidades desta edição da Schueberfouer, a par da Crazy Clown, Techno Power, Transformer, Intoxx e Aeronaut.

A abertura da Schueberfouer, número 679, está marcada para o próximo dia 23, para terminar a 11 de setembro. Durante as duas semanas e meia de abertura a feira popular deverá acolher cerca de dois milhões de visitantes, ou seja, mais do triplo do número de habitantes do Luxemburgo.