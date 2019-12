A melhor infografia europeia e três melhores histórias de primeira página em jornais regionais do continente foram este ano ganhos pelo Contacto.

Contacto vence quatro prémios no European Newspaper Award

Redação A melhor infografia europeia e três melhores histórias de primeira página em jornais regionais do continente foram este ano ganhos pelo Contacto.

São os prémios mais importantes na área do grafismo de jornais em toda a Europa. O Contacto trouxe para casa dos European Newspaper Awards o galardão de melhor infografia europeia e também as melhores capas das publicações regionais europeias.

A infografia do designer Carlos Monteiro e do jornalista Ricardo J. Rodrigues retratando a longa marcha de regresso dos lobos ao Luxemburgo foi publicada a 28 de agosto no âmbito de uma reportagem sobre o mesmo tema. Convenceu o júri europeu como a melhor de todo o continente.

Na categoria das melhores capas em jornais regionais europeus o júri distinguiu o trabalho do Contacto com três prémios: um sobre o efeito das alterações climáticas no aumento das temperaturas, outro sobre o regresso dos incêndios a Portugal e um sobre o funeral do Grão-Duque Jean.

3 As capas do Contacto premiadas pelo European Newspaper Award

Já no ano passado, o Contacto foi premiado nos "European Newspaper Awards", destinados à excelência, qualidade e criatividade da imprensa.