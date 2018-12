Quatro galardões recebidos nos “European Newspaper Awards”, destinados à excelência, qualidade e criatividade da imprensa.

Contacto premiado na Europa

Quatro galardões recebidos nos “European Newspaper Awards”, destinados à excelência, qualidade e criatividade da imprensa.

O jornal Contacto foi distinguido com quatro galardões na edição 20 dos “European Newspaper Awards”, destinados a distinguir a excelência, qualidade e criatividade da imprensa. As páginas premiadas podem ser vistas ao lado: três são da autoria de Mário Malhão, relativas a infografias dedicadas aos temas da emigração para o Luxemburgo, mas também sobre as vendas no mercado automóvel do Grão-Ducado e ainda em relação ao arranque do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.



Infografia: Mario Malhão

A outra distinção foi dedicada à conjugação de imagem e texto na página do Editorial, com a caricatura da autoria de Florin Balaban, sendo apresentado em baixo também um dos exemplos.

O Contacto não foi o único premiado do Grupo Saint-Paul nesta edição internacional, pois houve um total de dez prémios, distribuídos ainda pelo Luxemburger Wort, wort.lu e Luxembourg Times, neste caso na edição da sua revista.



Infografia: Mário Malhão

Os galardões são atribuídos de acordo com 18 categorias que vão do tratamento fotográfico ao chamado “storytelling multimedia”, passando ainda por questões de inovação nos mais variados aspetos. O júri não recebeu apenas trabalhos sobre edições impressas um total de 182 com origem em 25 países) – também teve oportunidade de avaliar 225 projetos online oriundos de uma dúzia de países.



No total, o Luxemburgo foi premiado com 14 galardões, tendo os diferentes projetos apresentados correspondido a uma enorme diversidade nos diferentes campos da comunicação social.



Infografia: Mário Malhão





