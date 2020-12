O jornal de língua portuguesa do grupo Saint-Paul Luxembourg foi distinguido, esta sexta-feira, com o prémio de melhor jornal europeu na categoria "jornal local", atribuído pelo European Newspaper Award.

Contacto conquista um dos prémios de melhor jornal europeu

O Contacto foi considerado um dos melhores jornais da Europa, pelo júri do European Newspaper Award.

O jornal de língua portuguesa do grupo Saint-Paul Luxembourg foi distinguido, esta sexta-feira, 4 de dezembro, pelo júri do concurso europeu dedicado ao design de jornais, que o classificou entre os melhores do velho continente, ao lado de publicações como o Daily Telegraph, Süddeutsche Zeitung e do Expresso.

O Contacto ganhou o prémio de melhor jornal europeu na categoria "jornal local", destacando-se pelo layout redesenhado em janeiro deste ano. A nova imagem do jornal apresenta uma identidade visual que navega entre duas áreas culturais intimamente ligadas. "Não poderia fazer um jornal puramente português ou puramente luxemburguês", diz Eberhard Wolf, diretor de arte do grupo Saint-Paul, que sublinha que esse design não seria nada sem o conteúdo a que dá forma.

Entre eles, destaca a reportagem do jornalista Ricardo J. Rodrigues e do fotógrafo Rui Oliveira, "Brexit. Se não chegar a Inglaterra vou morrer a tentar", publicada a 30 de janeiro deste ano e que trata a tentativa desesperada de um grupo de migrantes que tenta chegar àquele país.

Recorde-se que em 2019 o Contacto e o Luxemburger Wort receberam, em conjunto, sete prémios do European Newspaper Award.

