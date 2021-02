Tempos há em que os Porto-Sporting resultam em resultados gordos como 10-1 e 9-1 nos anos 30.

Conta-me como foi da bola: a troca de goleadas no clássico

Rui Miguel Tovar Tempos há em que os Porto-Sporting resultam em resultados gordos como 10-1 e 9-1 nos anos 30.

Porto e Sporting, os dois candidatos ao trono 2020-21, esgrimem argumentos no Dragão. A distância de 10 pontos é enorme. Se for encurtada, habemus animação. Se for aumentada, o Sporting arrisca mais que nunca um título que lhe foge desde 2002 e, mais impressionante ainda, o primeiro em ano ímpar desde 1953.



Para apanharmos clássicos mais mexidos e goleadores que os de hoje, é necessário recuar mais de 80 anos para a movida dos 21 golos em 180 minutos de bola. Estamos em março 1936, Benfica e Sporting dividem a liderança da 1.ª divisão no arranque da segunda volta.

O grande jogo da jornada é no Ameal, campo do campeão em título FC Porto e onde o Sporting nunca ganhara em cinco ocasiões, com um total de três derrotas e dois empates. Pois bem, o Porto faz jus à condição de anfitrião e aplica uma memorável goleada de 10:1, ainda hoje a mais dilatada entre os clubes em questão. Antes de mais, a reportagem do Diário de Lisboa dá com uma naturalidade deslumbrante a conta final de três feridos num ataque à pedrada de adeptos portistas aos sportinguistas na estação de São Bento, aquando da chegada do comboio especial às 13 horas.

Às 15h35, o árbitro eborense Henrique Rosa apita para o início do clássico. Sai o Sporting com a bola. Em vão, o Porto é dono e senhor de tudo. Aos 18 minutos, já há 2:1 com golos azuis de Pinga (10’) e Carlos Nunes (17’) antes de Possak reduzir aos 18’, na sequência de um canto marcado por Rui Carneiro. Fixe bem este nome.

Aos 28 minutos, Pinga desmarca António Santos e o remate à queima-roupa do avançado-centro acerta em cheio na cabeça de Dyson. O guarda-redes do Sporting evita o golo e é canto. Só que Dyson não se levanta. Continua deitado, sem se mexer. Está inconsciente e assim vai estar durante largos minutos. Como ainda existe o conceito das substituições no futebol, é um jogador o sacrificado a ir à baliza. Quem vai?

Ah-ha, quem será? Rui Carneiro, of course. Começa aqui a desenhar-se uma goleada impossível de imaginar. Até ao fim da primeira parte, mais quatro golos do Porto para chegar ao 6:1. Ao intervalo, o presidente sportinguista Oliveira Duarte é quem presta assistência a Dyson. Que continua inanimado, já no balneário. Como é médico, Oliveira Duarte administra-o uma injeção de óleo canforado, um tónico cardíaco que arrebita qualquer um. Já de pé, e ainda meio zonzo, Dyson dirige-se ao hotel do Sporting no Porto acompanhado por fiéis amigos.

E, claro, nem vê a segunda parte de intenso domínio do Porto a avaliar pelos quatro golos sem resposta. Nunes completa o hat-trick e é Pinga quem fecha a torneira do golo para tornar-se o primeiro jogador de sempre a assinar um póquer nos jogos a envolver os três grandes – seguem-se, por ordem cronológico, Soeiro (Sporting), Júlio e Teixeira (ambos do Benfica), Peyroteo, Martins e Lourenço (todos do Sporting), Lemos (Porto), Eusébio (Benfica) e Manuel Fernandes (Sporting).

E a vingança? Treze meses depois, em abril 1937, numa época em que os grandes fazem-se treinar por estrangeiros (o austríaco Gutkas no Porto, o austro-húngaro Lipo Herczka no Benfica e o húngaro Joseph Szabo no Sporting), a sede de vingança paira no covil do leão.

Na primeira oportunidade, o Sporting devolve a humilhação com 9-1. Estamos no dia 4 abril 1937, é a 10.ª jornada. O Campo Grande já conhecera grandes tardes leoninas, esta fica para a história como a mais fantástica de todas pelo resultado impensável e, já agora, pelos 37 mil escudos de bilheteira. É verdade, o Porto anda mal e até vem de uma derrota por 3:0 em Setúbal. No fundo, está entre a espada e a parede.

Quer dizer, ninguém lhe questiona a capacidade técnica, só que Gutkas tarda em apresentar resultados. Quando chega a Portugal, com a ingrata missão de substituir Szabo, nessa altura no outro lado da barricada (Sporting), traz um jogador alemão que prometera causar furor. Afinal, Müller nem sequer joga na primeira equipa do FC Porto. Assim, Gutkas tem de se contentar com os outros dois reforços estrangeiros: o médio argentino Reboredo e o defesa brasileiro Vianinha, presente nos 10:1 do Ameal pelo Sporting e que custara ao FC Porto a módica quantia de 21 contos, mais de metade da receita de bilheteira dessa tarde.

Ao intervalo, já há 3-0 com dois golos de João Cruz – que, mais tarde, em Dezembro 1940, ganharia a fama de Durão por partir a cara ao guarda-redes portista Bela Andrasik – e um de Soeiro. Na segunda parte, o Sporting carrega ainda mais no acelerador. Pireza (47’ e 57’) e Cruz (60’) marcaram pelo Sporting, enquanto Pinga (48’) lá faz o ponto de honra dos visitantes. Está 6:1 quando Soeiro desfaz Soares dos Reis com um hat-trick em 25 minutos. É o póquer do avançado.

Para acabar a conversa, em jeito de desempate, o Porto-Sporting seguinte é em campo neutro (Campo do Arnado, Coimbra), por ocasião da final do Campeonato de Portugal. O jogo é marcado pelo lance caricato do 3:1. O argentino Reboredo toca a bola com a mão dentro da área sportinguista e Jurado segura-a na esperança (vã) do apito do árbitro. Santos Palma (Santarém) apita penálti, concretizado por Vianinha (finalmente no lado dos vencedores).

