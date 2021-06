Os preços dos imóveis no Grão-Ducado são 70% mais altos do que a média europeia o que coloca o país no cimo da tabela, revela um novo estudo do Eurostat. Também as comunicações telefónicas e de internet são 50% mais caras.

O custo de vida bate recordes no Luxemburgo

Os preços dos imóveis no Grão-Ducado são 70% mais altos do que a média europeia o que coloca o país no cimo da tabela, revela um novo estudo do Eurostat. Também as comunicações telefónicas e de internet são 50% mais caras.

(m.d. com John Monaghan) Embora o salário médio anual seja superior à média europeia, o custo de vida no Luxemburgo permanece elevado, mais do que na maioria dos países europeus. Comparando o custo de vida em 2020 em 30 países europeus, o último relatório do Eurostat mostra que o Grão-Ducado diferiria da média europeia em sete de cada dez áreas de estudo. O país ocupa assim o quarto lugar entre os estados mais caros, atrás da Noruega, Dinamarca e Suíça, onde os preços estão a subir em nove de cada dez áreas.



E se o custo da habitação é um problema bem conhecido no Luxemburgo, forçando alguns luxemburgueses a mudarem-se eles próprios para o outro lado da fronteira, o Eurostat continua a pressionar o ponto. De acordo com a agência de estatísticas, os preços dos imóveis no Luxemburgo são 70% mais elevados do que a média da União Europeia, o que o torna o terceiro país mais caro da Europa em termos de custos de habitação.

Esta situação é amplamente criticada no país, apesar dos esforços do SNHBM e do Fundo de Habitação para criar habitações acessíveis. Esforços que poderiam ser comprometidos pela escassez de matérias-primas observada desde Abril.

Para além dos exorbitantes indicadores imobiliários, o Luxemburgo tem serviços telefónicos e de Internet que são 50% mais elevados do que a média da UE, em comparação com 25% para custos de alimentação e hotelaria.

Apenas os custos do tabaco e do álcool, dos transportes privados e dos transportes públicos são inferiores aos dos outros países examinados pelo Eurostat. Neste último caso, esta tendência é explicada pela livre utilização de comboios, autocarros e tram, desde Março de 2020.

Preços elevados, que não são compensados pelo nível dos salários, de acordo com um relatório do Statec publicado no início de Junho. De facto, se o salário anual bruto médio for de 64.932 euros, o poder de compra real é reduzido pelo custo de vida, e isto apesar de um aumento de 2,8% nos salários no início de 2021. Até ao final do ano, o Statec espera um novo aumento de 2,5% para acompanhar a inflação.

