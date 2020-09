Consumo. Famílias gastam em média mais de 4.000 euros por mês

A despesa média de consumo das famílias cresceu 10% em apenas cinco anos.

Diana ALVES A despesa média de consumo das famílias cresceu 10% em apenas cinco anos.

Alimentação, habitação, transportes, saúde ou ensino. Os agregados familiares gastam, em média, 4.190 euros por mês no Luxemburgo. O cálculo é do Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (Statec) e é referente ao ano de 2017.

Os números do Statec mostram que a despesa média de consumo das famílias cresceu 10% em apenas cinco anos. O aumento mais pronunciado – 16% – verificou-se entre as famílias sem filhos. No caso dos agregados com filhos, a evolução foi de 15% e no das monoparentais de 6%.

Se olharmos para a variação anual, o aumento foi de 1,4% desde 2012. Um valor inferior ao verificado entre as décadas de 60 e 90, que variou entre os 2% e os 4%. O crescimento do consumo chegou mesmo a baixar entre 2007 e 2012 face à crise financeira de 2008. Os dados do gabinete de estatísticas mostram também que a maior fatia dos rendimentos dos consumidores é consagrada à habitação (37%). Um outro dado demonstra que cerca de 10% do rendimento destinado ao consumo é gasto no estrangeiro.

