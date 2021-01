Consumo de energias renováveis caiu no Luxemburgo e é o mais baixo da UE

O Luxemburgo está em destaque num estudo publicado pelo Eurostat e não pelas melhores razões. O Grão-Ducado surge como o país da União Europeia (UE) com a menor proporção de energia de fontes renováveis no seu consumo final bruto. Os dados são referentes a 2019.

Diana ALVES O Luxemburgo está em destaque num estudo publicado pelo Eurostat e não pelas melhores razões. O Grão-Ducado surge como o país da União Europeia (UE) com a menor proporção de energia de fontes renováveis no seu consumo final bruto. Os dados são referentes a 2019.

De acordo com os gráficos do gabinete europeu, a taxa do Luxemburgo é de apenas 7% e é a mais baixa do bloco comunitário. Além disso, o valor desceu face a 2018, ano em que rondava os 8,9%.

Já a Suécia é o Estado-membro onde as energias verdes representam mais de metade do consumo do país, com 56,4%. A seguir aparecem a Finlândia (43,1%) e a Letónia (41%). Portugal não surge muito longe. Com 30,6%, o país tem a sétima taxa mais elevada entre os países do espaço comunitário. Globalmente, o peso das energias renováveis no consumo final bruto da UE é de 19,7%.

O Grão-Ducado também fica mal fotografia no que às metas nacionais diz respeito. Segundo os dados de 2019 do Eurostat, o país faz parte do lote de quatro países “ainda muito longe dos seus objetivos”.

Juntamente com a Irlanda, o Luxemburgo está a quatro pontos percentuais da meta que ambicionava atingir em 2020.

Os outros países neste grupo são França (a 5,8 pontos percentuais da meta) e Holanda (a 5,2).Por outro lado, 14 Estados-membros já cortaram a meta.



