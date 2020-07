Até aqui apenas os proprietários dos estabelecimentos eram penalizados, agora, face ao aumento de casos de covid-19, também os clientes estão sujeitos a multa.

Consumir de pé nos bares e nos restaurante pode custar 145 euros

Tal como a não utilização de uma máscara nos transportes públicos, o não cumprimento das regras sanitárias nos bares e restaurantes por parte dos clientes pode agora, também, ser punido com uma multa.

Aprovada esta quinta-feira, a nova "lei covid" estabelece que, de agora em diante, os clientes também possam ser responsabilizados pelo incumprimento de determinadas normas. Assim, consumir fora ou longe da respetiva mesa pode custar 145 euros. Até aqui apenas os proprietários dos estabelecimentos eram penalizados.

A nova lei entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial. De acordo com a página oficial Câmara dos deputados, a partir, portanto, deste sábado.

