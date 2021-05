Consultas médicas vão ser reembolsadas mais rapidamente

O Ministério da tutela e a CNS referem que este é o primeiro passo para a introdução do chamado 'tiers-payant', sistema que deverá arrancar em 2023 e que vai permitir aos pacientes pagar apenas a parte da fatura não reembolsável.

O reembolso das consultas nos médicos e médicos-dentistas vai passar a ser mais rápido a partir deste verão. Esta é a principal novidade do acordo assinado esta quarta-feira entre o Ministério da Segurança Social, a Caixa Nacional de Saúde (CNS), a Associação de Médicos e Médicos-Dentistas (AMMD) e o Círculo de Dentistas (CMD).

O Ministério da tutela e a CNS referem em comunicado conjunto que este é o primeiro passo para a introdução do chamado 'tiers-payant'. Este sistema deverá arrancar em 2023 e vai permitir aos pacientes pagar apenas a parte da fatura que não é reembolsada.

Até lá, este acordo prevê a modernização dos sistemas informáticos usados pelos profissionais de saúde e a troca digital de informações entre médicos (dentistas), segurados e a CNS.

Os médicos vão passar a imprimir a fatura com um código QR e os dados vão entrar na CNS mais rapidamente, possibilitando reembolsos mais rápidos. Até julho, a CNS espera que pelo menos 30% dos médicos estejam a trabalhar digitalmente.

Durante o verão de 2021, vai ser lançada uma aplicação móvel da CNS (CNS APP) que vai permitir aos médicos equipados com este sistema informático enviar as suas faturas e outros documentos de forma digital, como já acontece com a teleconsulta.

Esta era uma das medidas prometidas pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, para acabar com os atrasos nos reembolsos, que duplicaram o tempo de pagamento. Desde outubro de 2020 aumentaram para até oito semanas, quando a média era de até quatro semanas.



