Consultas e cirurgias dos hospitais HRS reabrem a 4 de maio

Redação O Hospital de Kirchberg, a Clínica Bohler e a ZithaKlinik retomam as suas atividades médicas e cirúrgicas, mantendo as medidas de proteção contra o coronavírus.

As consultas e cirurgias programadas vão reabrir a 4 de maio nos Hospitais Robert Schuman. O arranque foi delineado após o governo anunciar o reinício das atividades médicas não urgentes no país no dia 28.

As cirurgias com internamento serão concentradas no ZithaKlinik e no Hospital de Kirchberg, as operações programadas serão reiniciadas, mas de forma restrita. Já na Clínica Bohler os blocos operatórios começam a funcionar normalmente.

Parques estacionamento abertos

Os parques de estacionamento dos estabelecimentos hospitalares dos Hospitais Robert Schuman (HRS) também voltam a ficar disponíveis para os utentes, a partir de 4 de maio, anuncia o HRS em comunicado.

No entanto, as medidas de proteção contra a covid-19 irão manter-se. “O sistema especial COVID-19 criado nas entradas permanecerá em vigor, através do rastreio da temperatura, da lavagem das mãos com desinfetante e do uso de máscaras pelos utentes”.

A Direcção-Geral do HRS garante que “já está empenhada em implementar todos os meios necessários para assegurar um ambiente seguro para todos os seus pacientes e funcionários”.

