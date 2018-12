As consultas de dietética vão passar a ser comparticipadas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS). A medida, que se limita a casos específicos, é uma das novidades para 2019. Entra em vigor no primeiro dia do ano.

Luxemburgo 2 min.

Consultas de dietética comparticipadas a partir de 1 de janeiro

Diana Alves As consultas de dietética vão passar a ser comparticipadas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS). A medida, que se limita a casos específicos, é uma das novidades para 2019. Entra em vigor no primeiro dia do ano.

A comparticipação das consultas é fruto de um acordo estabelecido entre a CNS e a Associação Nacional de Dietistas do Luxemburgo (ANDL), e abrange apenas os pacientes que sofrem de determinadas doenças. A convenção estipula uma lista de 12 patologias, que inclui obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doença celíaca, intolerência à lactose, insuficiência renal e doença inflamatória crónica do intestino.

Além disso, importa referir que, para ter direito ao reembolso, o tratamento tem de ser prescrito por um médico. Receita que, por sua vez, tem de ser validada pela CNS num prazo de 90 dias.

Quanto a valores, o acordo entre a CNS e a ANDL estipula um reembolso de 88% do montante total da fatura. Se o paciente for menor de idade, a consulta é comparticipada na totalidade. Convém também acrescentar que a CNS garante apenas um tratamento dietético, por doença, de três em três anos. O tratamento pode no entanto ser prolongado uma vez, mediante receita médica.

De acordo com o Governo, “a convenção com os dietistas vai permitir o reembolso das consultas de dietética, melhorando o acompanhamento global do paciente num contexto pluridisciplinar”.

Comparticipação das consultas de psicologia ainda não é possível

Se na dietética há avanços, na psicologia nem por isso. Três anos e meio depois da entrada em vigor da lei que reconhece a profissão de psicoterapeuta, a comparticipação das consultas desta especialidade continua a ser uma miragem.

De acordo com o ministro da Saúde, Étienne Schneider, Caixa Nacional de Saúde (CNS) e a Federação das Associações de Psicoterapeutas do Luxemburgo (Fapsylux) ainda não chegaram a um acordo nesse sentido.

Embora a lei que reconhece a profissão de psicoterapeuta tenha sido aprovada em julho de 2015, a federação só foi criada um ano depois, sendo que as negociações arrancaram apenas em janeiro de 2018. Segundo dados avançados por Étienne Schneider, as negociações terminaram seis meses depois, sem qualquer acordo. A situação levou à abertura de um procedimento de mediação entre a CNS e a Fapsylux, que culmina na próxima segunda-feira, dia 31 de dezembro. Para já, continua a não haver sinal de acordo.

Étienne Schneider revelou estas informações em resposta a uma questão parlamentar da deputada cristã-social Françoise Hetto-Gaasch a propósito do reconhecimento da osteopatia como profissão. A deputada pedia ao ministro que desse conta do estado das negociações sobre a comparticipação das faturas de osteopatia, perguntando-lhe de que forma é que o Governo tenciona evitar que um impasse nas negociações se repita, tal como acontece com a psicoterapia.

Ora, segundo Étienne Schneider, ainda não arrancaram as negociações entre os osteopatas e a CNS, sendo necessário, para isso, criar um “agrupamento que represente os osteopatas”. Depois do reconhecimento da profissão, em julho deste ano, a segunda etapa passa pela constituição do dito agrupamento. Só depois disso é que a CNS poderá dar início às negociações.