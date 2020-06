Os atos consulares continuam a requerer marcação prévia.

Consulado português com novos horários de atendimento

Diana ALVES

O Consulado-geral de Portugal no Luxemburgo tem novos horários de atendimento ao público. Daqui em diante, a representação diplomática atende os utentes entre as 7h30 e as 14h30, sem interrupções. “Todos os atos consulares requerem marcação prévia”, indica o consulado numa nota divulgada esta tarde às redações.

A instituição dá também conta dos procedimentos em vigor sobre os registos de nascimento. A partir de quarta-feira, dia 24 de junho, o pai (ou procurador da mãe da criança) deve dirigir-se ao consulado “logo após o nascimento, com a maior brevidade possível (antes de decorridos 4 dias sobre o nascimento)”, sublinha a representação portuguesa.

Os documentos a apresentar são: o cartão de cidadão ou passaporte da mãe, pai e/ou mandatário da mãe; a procuração da mãe, devidamente assinada, como no documento de identificação; o pedido de registo de nascimento assinado; o chamado “avis de naissance” da maternidade; e o número de telefone ou e-mail. Este ato consular custa cinco euros.



