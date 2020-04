O Consulado Português no Luxemburgo anunciou esta terça-feira os procedimentos para os pedidos através da internet, uma vez que "atendendo à manutenção do estado de emergência e às medidas em vigor", só vão ser atendidos presencialmente os casos de urgência "devidamente comprovada". Saiba aqui quais os procedimentos para pedir registos, certidões, certificados, entre outros.

Consulado português anunciou procedimentos para pedidos à distância

Bruno Amaral de Carvalho

Para essas ocasiões, o consulado sugere o contacto através do endereço eletrónico consulado.luxemburgo@mne.pt ou do número 691 877 773.

Através da sua página no Facebook, a representação diplomática portuguesa explica quais os procedimentos para solicitar serviços não urgentes. O consulado pede que se cumpram "as instruções respeitantes ao ato que pretendem e fazer o envio dos documentos solicitados para marcar.luxemburgo@mne.pt ou pedir informações através do 4533471.

Saiba aqui quais os procedimentos para os diferentes pedidos.





