Consulado parcialmente fechado por causa de greve geral em Portugal

A porta do consulado está fechada e os utentes "devem tocar à campainha para serem atendidos". No local estão dois funcionários e o cônsul.

O atendimento ao público no consulado-geral de Portugal no Luxemburgo não está aberto esta sexta-feira. Em causa está a greve geral da Função Pública convocada para hoje em Portugal.

A confirmação foi feita à Rádio Latina pelo cônsul, Manuel Gomes Samuel.

No entanto, é possível levantar documentos como o passaporte ou o cartão do cidadão e tratar de "questões urgentes", garante Gomes Samuel.

Apesar de a porta do consulado estar fechada, os utentes "devem tocar à campaínha para serem atendidos", refere o cônsul, que se mantém hoje no seu posto de trabalho, com dois dos atuais 13 funcionários.

O atendimento telefónico "continua disponível", mas as marcações agendadas para hoje foram "adiadas para datas oportunas", depois de contactadas as pessoas afetadas, explicou o cônsul.

Já a embaixada não foi afetada pela greve e está a funcionar em pleno, garante o embaixador António Gamito.



Esta é a primeira greve nacional da função pública desde que o atual Governo liderado por António Costa tomou posse, em outubro, e acontece a menos de uma semana da votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2020.

Os sindicatos contestam a proposta de 0,3% de aumentos salariais para este ano apresentada pelo Governo, que consideram "ofensiva" após dez anos de congelamento salarial.

A greve, marcada pelos sindicatos da Função Pública, estende-se a todos os serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros nos diversos países onde Portugal faz-se representar, afetando funcionários do Estado português no Grão-Ducado.

Segundo a estrutura sindical da UGT, uma das que convocou a greve, a paralisação desta sexta-feira deverá fechar milhares de escolas e adiar milhares de consultas externas, cirurgias programadas e exames complementares de diagnóstico nos hospitais.

Também as autarquias se preveem constrangimentos, como é o caso da recolha do lixo, tal como nos serviços da justiça, atendimento das lojas do cidadão, registos e notariado e Segurança Social.

Henrique de Burgo, com Lusa