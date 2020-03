Só casos "comprovadamente urgentes" serão atendidos.

Consulado parcialmente fechado até dia 30

O Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo vai estar fechado de 16 a 30 deste mês na sequência das medidas de contenção contra o coronavírus e de saúde dos funcionários.

"Por razões relacionadas com a existência nos serviços consulares de funcionários doentes e também com o facto de outros terem que ficar no respetivo domicílio a prestar assistência aos filhos, durante o período de encerramento das escolas determinado pelas autoridades locais, este Consulado-Geral estará parcialmente encerrado, entre 16 e 30 do corrente", refere a nota do Manuel Gomes Samuel.

Serão atendidos "apenas casos comprovadamente urgentes, como é a eventual necessidade de obtenção de um documento de identificação provisório", diz a mesma comunicação.

Para isso, qualquer contacto com o serviço consular deve ser efetuado por email, para marcar.luxemburgo@mne.pt.



