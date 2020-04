O Consulado Geral estará aberto para atendimento presencial das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, com marcação.

Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo retoma atendimento presencial a 4 de maio

Redação O Consulado Geral estará aberto para atendimento presencial das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, com marcação.

A Embaixada de Portugal, em coordenação com o Consulado Geral, prevê que o inicio da normalização do funcionamento dos serviços consulares possa acontecer já a partir da próximo segunda-feira, dia 4 de Maio. O Consulado Geral estará aberto para atendimento presencial das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, sendo apenas atendidas as marcações efectuadas para esse período (marcar.luxemburgo@mne.pt ou através do telefone: 45 33 47) e, de preferência , os casos urgentes devidamente comprovados.

Este processo obedecerá aos princípios gerais estabelecidos pela Direcção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, sobre orientação da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, estando sempre dependente a qualquer momento das circunstâncias e orientações das autoridades de saúde locais , nomeadamente as relativas à concentração de pessoas em serviços públicos, que determinarão as modalidades do atendimento consular presencial.

Medidas decididas na sequência do desconfinamento gradual decidido pelo Governo luxemburguês, com efeitos a partir de 20 do corrente.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.