Secção "Consulado em Casa" permite obter informações detalhadas sobre os vários serviços.

Comunidades

Dúvidas sobre o Cartão do Cidadão? Novo portal do Consulado no Luxemburgo já está online

Ana TOMÁS Secção "Consulado em Casa" permite obter informações detalhadas sobre os vários serviços.

O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo já tem portal eletrónico com novas funcionalidades, sem necessidade de deslocação física em alguns casos para os portugueses que vivem no país. Desde 3 de novembro que é possível realizar vários procedimentos, incluindo a marcação de atos consulares, saber como renovar online o cartão do cidadão ou aceder a formulários.

O site dispõe também de uma área designada de "Consulado em Casa", que informa os cidadãos como solicitar vários serviços sem a necessidade de se deslocar ao consulado. Entre eles estão pedidos de incrição consular, pedido do registo criminal, ou pedido de registo de nascimento.



Entre as informações que podem ser encontradas no site estão ainda perguntas e respostas sobre a requisição de documentos, nomeadamente o cartão do cidadão e passaporte, bem como conteúdos explicativos sobre a organização de casamentos no registo civil.

Para o consulado, esta é uma "importante ferramenta de comunicação" com os portugueses residentes no Grão-Ducado, que "permitirá estreitar" o relacionamento com a comunidade.

A "página eletrónica foi concebida, sempre privilegiando a ótica do utilizador, facultando o acesso rápido a detalhada informação sobre os serviços que prestamos", refere o organismo no comunicado de apresentação do portal.

Associação alerta emigrantes para atualizarem moradas a tempo em caso de eleições antecipadas Esta quinta-feira o Presidente da República deverá falar ao país para anunciar a marcação de eleições antecipadas, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado 2022.

Há ainda informação disponível e em atualização sobre as restrições sanitárias e as regras de viagem a Portugal, no contexto da covid-19, bem como os procedimentos e contactos a seguir em situações de urgência. Consulte aqui o site oficial do Consulado de Portugal no Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.